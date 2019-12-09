Нью-Йорк, США, , 18:29 — REGNUM Финансовый конгломерат Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в сторону увеличения, 9 декабря передает агентство Reuters.

Согласно обновленному прогнозу Goldman Sachs, средняя спотовая цена на Brent в 2020 году составит $63 за баррель. Ранее банк ожидал цены Brent в 2020 году на уровне $60 за баррель.

По мнению аналитиков банка, стабилизацию нефтяных цен в 2020 году обеспечат сокращения добычи странами ОПЕК+.

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