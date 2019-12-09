Киев, , 18:22 — REGNUM Киев готова к представлению своих интересов по спору с Москвой о долге по еврооблигациям на $3 млрд, заявила 9 декабря министр финансов Украины Оксана Макарова.

«Юридическая команда министерства финансов в полной готовности к представлению интересов Украины в Лондоне, где очень скоро начнутся слушания в Верховном суде», — написала она на своей странице в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, Апелляционный суд Англии сегодня приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд, выкупленным в конце 2013 года. Слушания будут продолжаться до 12 декабря, а вынесение решения ожидается в 2020 году.

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