Лондон, , 18:08 — REGNUM Нефть марки Brent возвращается к стартовым позициям после кратковременного падения ниже $64 за баррель, 9 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 25 центов (0,39%), до $64,14 за баррель. Ранее в ходе торгов «мировой эталон» опустился до $63,62 за баррель.

Январские фьючерсы WTI опустились на 37 центов (0,63%), до $58,83 за баррель. Минимум сессии для WTI составляет $58,24 за баррель.

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