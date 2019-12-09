Москва, , 18:08 — REGNUM В понедельник, 9 декабря, в Москве прошла встреча победителей конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — с одним из наставников конкурса — Президентом Объединённой судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Завтрак с наставником», который реализуется при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — клуба «Эльбрус».

Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Формат «Завтрака с наставником» состоит в том, что молодые управленцы, победители конкурса «Лидеры России» встречаются с руководителями федерального и регионального уровней, и в рамках живого общения «без галстуков» перенимают опыт от наставников — ведущих управленцев страны. Во встрече приняли участие 23 победителя конкурса «Лидеры России».

«Программа наставничества у нас в стране работает уже 300−400 лет. С того момента, когда были основаны первые адмиралтейские верфи Петром I в городе Санкт-Петербурге. Работа людей, которые строят корабли и суда, не может обойтись без такого института, как династия. А династии автоматически подразумевают появление людей, как внутри семей, так и на соседних рабочих местах, которые помогают осваиваться в производстве. Обусловлено это тем, что строение корабля достаточно длительный процесс. За свою жизнь человек строит их не сотни, и даже не десятки, а как правило, единицы. Поэтому для передачи знаний о кораблестроении существует внутрикорпоративный институт наставничества, который позволяет закреплять за молодыми специалистами более опытных. Это важно, чтобы не только быстрее вовлекать их в производственную деятельность, но и передавать свои знания от поколения к поколению, от человека к человеку», — прокомментировал Алексей Рахманов.

На встрече Алексей рассказал о своих жизненных и управленческих принципах, которые помогают быть эффективным, представил и обсудил с участниками новые проекты Объединенной судостроительной корпорации и ответил на вопросы «Лидеров России». На встрече были затронуты следующие темы: «Лидерство в области судостроения», «Перспективы развития скоростного пассажирского речного и морского транспорта», а также «Программа импортозамещения».

Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

По словам одного из участников мероприятия, победителя конкурса «Лидеры России», Директора по стратегии и операционной эффективности в секторе электроэнергетики PwC Россия Дмитрия Стапрана состоявшаяся встреча стала уже пятой в рамках проекта «Завтрак с наставником».

«Сегодняшняя встреча прошла просто потрясающе. Мне повезло, потому что Алексей Рахманов являлся моим наставником. Я ни один раз слышал его рассказ о судостроительной отрасли. Но каждый раз, когда слышу, узнаю для себя что-то новое. Он с большим азартом и любовью рассказывает об индустрии. Это уникальная возможность узнать из первых уст о создании бизнеса, а также это передача управленческого опыта, которую не прочитаешь ни в одной бизнес книге, не выучишь ни в одной бизнес школе. Только в данном формате можно получить такие ценные знания», —отметил Дмитрий Стапран.

Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов наставничества, в том числе через взаимодействие между участниками проектов. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» выступают 95 ведущих управленцев страны. В свою очередь 107 финалистов и победителей конкурса являются наставниками для победителей и финалистов других проектов платформы «Россия — страна возможностей».

«Во время таких встреч, есть возможность познакомиться с руководителями очень высокого уровня, они дают видение и понимание происходящих в нашей стране процессов. Мы обсуждали различные вопросы, касающиеся судостроения, работы с кадрами в данной сфере, а также будущего наших кораблей. С Алексеем Львовичем я делаю проекты, касающиеся и кораблей пятого поколения», — поделился победитель конкурса «Лидеры России», начальник отдела АО «ПО «Севмаш» Александр Спиридонов.

Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» — создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России». На встречах обсуждается широкий круг вопросов — от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста. Эти мероприятия способствуют не только созданию доверительных и открытых отношений, координации в ходе диалога позиций по тем или иным вопросам, но и выработке новых эффективных решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов.