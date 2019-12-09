Москва, 9 декабря 2019, 18:08 — REGNUM В понедельник, 9 декабря, в Москве прошла встреча победителей конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — с одним из наставников конкурса — Президентом Объединённой судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Завтрак с наставником», который реализуется при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — клуба «Эльбрус».
Формат «Завтрака с наставником» состоит в том, что молодые управленцы, победители конкурса «Лидеры России» встречаются с руководителями федерального и регионального уровней, и в рамках живого общения «без галстуков» перенимают опыт от наставников — ведущих управленцев страны. Во встрече приняли участие 23 победителя конкурса «Лидеры России».
На встрече Алексей рассказал о своих жизненных и управленческих принципах, которые помогают быть эффективным, представил и обсудил с участниками новые проекты Объединенной судостроительной корпорации и ответил на вопросы «Лидеров России». На встрече были затронуты следующие темы: «Лидерство в области судостроения», «Перспективы развития скоростного пассажирского речного и морского транспорта», а также «Программа импортозамещения».
По словам одного из участников мероприятия, победителя конкурса «Лидеры России», Директора по стратегии и операционной эффективности в секторе электроэнергетики PwC Россия Дмитрия Стапрана состоявшаяся встреча стала уже пятой в рамках проекта «Завтрак с наставником».
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов наставничества, в том числе через взаимодействие между участниками проектов. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» выступают 95 ведущих управленцев страны. В свою очередь 107 финалистов и победителей конкурса являются наставниками для победителей и финалистов других проектов платформы «Россия — страна возможностей».
Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» — создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России». На встречах обсуждается широкий круг вопросов — от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста. Эти мероприятия способствуют не только созданию доверительных и открытых отношений, координации в ходе диалога позиций по тем или иным вопросам, но и выработке новых эффективных решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов.