Ашхабад, , 18:02 — REGNUM За неделю на торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении иностранные и местные бизнесмены заключили с туркменскими предприятиями 52 контракта на общую сумму $46 млн 772 тысячи (2 млрд 980 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Интерес к туркменской продукции проявили предприниматели из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Афганистана, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенных Штатов Америки и Турции.

Зарубежные коммерсанты согласились приобрести дизельное топливо, вакуумный газойль, нефтяной битум, полиэтилен, стекло, хлопчатобумажную пряжу, хлопковые отходы, а также корни и корневища солодки.

Для удовлетворения нужд внутреннего рынка туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности и хлопковое волокно.