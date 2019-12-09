Симферополь, , 17:55 — REGNUM В 2019 году пятимиллионным пассажиром, посетившим международный аэропорт Симферополь, стала жительница Свердловской области. Об этом ИА REGNUM 9 декабря сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Галина Питиримова вместе со своей пятилетней внучкой возвращалась из Крыма домой. Она получила от аэропорта сертификат на обслуживание в бизнес-зале и сувениры, а от компании-перевозчика — сертификат на бесплатный перелёт для одного человека по любому российскому направлению и памятные подарки», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года аэропорт Симферополя обслужил почти 28 тысяч рейсов и 3,7 миллиона пассажиров. Пик пассажиропотока был достигнут 10 августа — более 34 тысяч человек в сутки.

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