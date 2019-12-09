Бишкек, , 17:53 — REGNUM С начала 2019 года в Киргизии службы занятости направили на профессиональное обучение 6,6 тысячи человек, но устроиться на работу после этого смогли только 39,3% из них или 2,6 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 9 декабря.

Также в январе — октябре 2019 года в порядке временного трудоустройства на оплачиваемые общественные работы направлено 14,9 тысячи киргизстанцев.

За девять месяцев текущего года по всем регионам республике прошло 37 ярмарок вакансий, которые посетили 15,1 тысячи человек. Из них направлено на работу около 2,4 тысячи граждан, из которых в итоге трудоустроились только 411 человек.

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