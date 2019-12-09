Москва, , 17:31 — REGNUM Непарламентские партии примут участие в обсуждении пакета законопроектов о поощрении инвестиций в России, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Обсуждение пакета законопроектов в первом чтении предполагается завтра, 10 декабря. Планируется, что в ходе дискуссии выступят «Коммунисты России», «Яблоко», «Зеленые», Партия Роста.

«Инвестиционный кодекс» предполагает закрепление механизмов предоставления государственной (муниципальной) поддержки в целях создания условий для наиболее эффективной реализации инвестиционных проектов. Предусматривается возможность реализации инвестиционных проектов в рамках общего инвестиционного режима и проектного инвестиционного режима.

Депутаты планируют дальнейшую работу над законопроектом уже в 2020 году с тем, чтобы регионы могли качественно проработать предложения по изменению норм закона ко второму чтению.

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