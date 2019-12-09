Москва, , 17:30 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил бюджет столицы на 2020 год и плановый период 2021—2022 гг. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Согласно документу, в 2020 году городскую казну пополнят 2,79 трлн рублей, а расходы составят 3,15 трлн рублей, дефицит — 351,3 млрд рублей. Вместе с тем, в социальную сферу Москвы уйдёт сразу больше половины суммы — 53,3%.

Помимо прочего, предусматривается практически двукратное увеличение бесплатного лекарственного снабжения.