10 декабря 2019 | Время чтения 11 мин

Внимательные эксперты, следящие за развитием событий в США, утверждают, что в Америке разворачивается настоящая Гражданская война. Подавляющая часть американского истеблишмента, выпестованная сначала противостоянием с СССР, а затем и ощущением победы в Холодной войне, упивается ролью гегемона в глобальном мире и не желает отказываться от этого состояния

Александр Айвазов, , 01:07 — REGNUM Внимательные эксперты, следящие за развитием событий в США, утверждают, что в Америке разворачивается настоящая гражданская война. Подавляющая часть американского истеблишмента, выпестованная сначала противостоянием с СССР, а затем и ощущением победы в Холодной войне, упивается ролью гегемона в глобальном мире и не желает отказываться от этого состояния.

Гражданская война в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Известный кинорежиссер К. Шахназаров вряд ли знаком с экономическими теориями Дж. Арриги, И. Валлерстайна, С. Ю. Глазьева и других экономистов последних 30 лет, но он очень точно прочувствовал критическую ситуацию в США, возникшую в последние годы, и роль президента Д. Трампа как проводника назревших перемен.

Впрочем, надо отметить, что еще раньше об угрозе гражданской войны в США писали и аналитики ИА REGNUM. Так, Юрий Баранчик еще в мае 2015 года видел предпосылки такого развития событий. Так что сегодня говорить об этом не так сложно, как четыре года назад — сегодня об этом говорят уже многие.

Силы, расколовшие США в последние годы

Американский финансовый капитал и ТНК, получающие от глобального гегемонизма огромные доходы, не желают их терять. И хотя привилегированное положение ТНК подточило экономическую мощь самих США, т.мк. ТНК перенесли свои производства из США в развивающиеся страны, а свои прибыли хранят в офшорах, и они никогда не согласятся с утратой своих привилегий в интересах простых американцев, становящихся все беднее и беднее, пока топ-менеджеры ТНК и банков неуклонно богатеют.

Финансовый капитал поддерживается силовиками и огромным чиновничьим аппаратом, сформировавшимся в последние 30 лет подавляющего господства США как единственной глобальной империи. Карен Шахназаров совершенно справедливо утверждает, что «17 разведок, гигантский военно-промышленный комплекс, огромное число бюрократов, которые работали на холодную войну…

Вся эта махина продолжает двигаться. Это миллионы людей вместе с семьями, которые получают зарплату, которые работают, которым нужно что-то делать, у которых самоцель уже просто само существование. Эта махина не может существовать вечно. Страна не может это выдержать, она чувствует внутри, что это необходимо менять».

И Д. Трамп, по словам известного режиссера, интуитивно угадал, что перемены назрели. Президент Д. Трамп, по мнению К. Шахназарова, отрицает необходимость для Америки быть глобальной империей, он прямо заявляет о том, что не хочет, чтобы Америка исполняла роль мирового жандарма и присутствовала во всех точках земного шара. Он считает, что США должны сосредоточиться на национальных интересах и стать снова «великими», но не стремиться достичь этого величия посредством глобального империализма.

Это борьба, как совершенно справедливо утверждает К. Шахназаров, двух мощнейших сил современной Америки — финансового и производственного капиталов друг против друга: финансовому капиталу не нужны границы, ему чужды национальные интересы, а производственному капиталу нужна защита государства, нужен протекционизм. Поэтому США в настоящее время расколись на две половинки, которые столкнулись в жесточайшем противостоянии.

С одной стороны, финансовый капитал, силовики и огромный чиновничий аппарат, взращенный в годы американской глобальной гегемонии, продажные СМИ, находящиеся на содержании у финансового капитала, всякого рода сексуальные и нетрадиционные меньшинства, отрицающие традиционные христианские ценности и т. д.

С другой стороны, производственный капитал, беднейшие слои населения и большинство среднего класса, чьи доходы за последние 30 лет не только не росли, но даже сокращались. И вновь, как и 150 лет тому назад, США оказались на пороге гражданской войны, которая идет за выбор пути дальнейшего развития США, то есть за будущее Америки.

Экономические предпосылки Гражданской войны в США XIX века

В последнее время либералы всех мастей пытаются доказать, что Гражданская война 1861−65 гг. произошла из-за вопроса о рабстве, но нет ничего более далекого от истины, чем это утверждение. В действительности вопрос о рабстве не являлся первоочередным в Гражданской войне в США, он был второстепенным, главным был выбор экономической политики, определяющей дальнейший путь развития США.

К середине XIX века в рамках Британского системного цикла накопления капитала (СЦНК — теория разработанная Дж. Арриги) сформировался Колониальный мирохозяйственный уклад (МХУ — теория, разработанная академиком РАН С. Ю. Глазьевым)), ядром которого являлись метрополии, обладавшие колониями, а периферию составляли колонии, протектораты и другие зависимые страны.

Относительно независимые страны, не обладавшие колониями, составляли полупериферию, которая вписывалась в систему отношений и институтов, устанавливаемых ядром данного МХУ, и в первую очередь гегемоном данного исторического периода Великобританией (профессор А. А. Аузан называет это «колеей»).

США, которые только еще формировались как национальное государство, и Россия, потерпевшая унизительное поражение в Крымской войне, не входили в ядро Колониального МХУ, они просто встраивались в систему отношений, которые определялись Британией, то есть двигались по установленной Британией «колее» экономических и политических отношений с их институтами (золотым стандартом, фритредерством и т. д.).

Крупные рабовладельческие хозяйства южных штатов выращивали хлопок и поставляли его в Британию на переработку, а Британия поставляла им рабов и все необходимые товары промышленного производства. Россия поставляла в Европу зерно и другую сельскохозяйственную продукцию, а из Европы в Россию поставлялась вся необходимая ей промышленная продукция. Такое разделение труда требовало проведения политики фритредерства, свободного от таможенных ограничений.

Но оно не удовлетворяло зарождающуюся в этих странах промышленность, которая требовала проведения протекционистской политики, защищавшей национальную промышленность от конкуренции более развитых метрополий. С другой стороны, нарождающаяся промышленность была заинтересована в формировании и расширении внутреннего рынка, который не могли сформировать нищие и бесправные рабы и богатые рабовладельцы, покупавшие в основном европейские товары.

Гражданская война в США развернулась именно за то, какую экономическую политику должно проводить правительство США и в чьих интересах оно должно действовать: промышленников северных штатов или плантаторов южных. Этим же была вызвана и реформаторская деятельность Александра II в России, который, с одной стороны, стремился сохранить привилегии опоры самодержавия — помещичьего класса, а с другой — развивать промышленность, как в Европе.

Почему США резко ускорили развитие во второй половине XIX века?

Гражданская война в США кардинально решила возникшие противоречия в интересах промышленников северных штатов и привела к бурному развитию экономики США. Так протяженности железных дорог в США, строительство которых было организовано в течение десяти лет после Гражданской войны, в Российской империи смогли достичь только за 40 лет, к 1904 году.

В России же реформаторская деятельность Александра II сопровождалась полумерами и компромиссами между противоборствующими сторонами, но решения всегда принимались в интересах крупных помещиков и латифундистов, заинтересованных в фритредерской политике, что сильно тормозило дальнейшее развитие экономики России.

Важнейшую роль в России и США сыграли Крестьянская реформа 1861 года и Акт о гомстедах 1862 года. В рамках Гражданской войны между Севером и Югом в соответствие с Гомстед-актом произошла аграрно-крестьянская революция, в процессе которой было ликвидировано крупное плантаторское землевладение, основанное на рабском труде, и на смену ему пришло мелкое фермерское хозяйство, основанное на свободном труде семейных ферм, которое сформировало емкий внутренний рынок для американской промышленности.

В России же, наоборот, Крестьянская реформа 1861 года была проведена в интересах крупного помещичьего землевладения, сохранявшего пережитки крепостничества, что затормозило ее индустриальное развитие на полстолетия и законсервировало аграрно-сырьевой тип российской экономики.

Либеральные реформы Александра II, с одной стороны, привели не к ускорению, а к торможению экономического развития, а с другой — к росту терроризма и падению нравов в Российской империи. Это неизбежно вызвало усиление консервативных тенденций в период правления Александра III и рост финансовой зависимости от западного капитала, т. к. свои капиталы российские помещики (так же как сейчас российские сырьевики) вывозили в Европу.

Американским фермерам земельные участки в 60 десятин по Гомстед-акту достались бесплатно, а российские крестьяне по «крестьянской» реформе вынуждены были заплатить за свои наделы (в среднем 18 десятин) тройную цену. Понятно, что нищие крестьяне, в отличие от американских фермеров, просто не могли сформировать достаточно емкий внутренний рынок для промышленности, а крупные помещики предпочитали покупать необходимые им товары в Европе.

В промышленности же России полностью господствовал западный капитал, а переход на «золотой стандарт», осуществленный графом С. Ю. Витте, окончательно закрепил движение Российской империи по Британской «колее» развития. И не случайно Британии удалось разорвать союз России с Германией и втянуть ее в Антанту, чтобы стравить Россию и Германию в Первой мировой войне.

Гражданская война в США дала мощнейший импульс экономическому развитию американской индустрии, которая уже к концу XIX века обогнала по своей совокупной экономической мощи Британию. И между двумя мировыми войнами окончательно сформировался Американский СЦНК, определивший гегемонию США на протяжении всего ХХ века вплоть до наших дней.

Либеральные же реформы Александра II затормозили рост российской экономики и отложили кардинальное решение аграрного вопроса в России до октября 1917 года, когда помещичье землевладение было окончательно ликвидировано, и вся земля временно (до ликвидации НЭПа) перешла в руки тех, кто ее обрабатывает. Только революция 1917 года позволила России избавиться от движения по «колее» Британского колониального МХУ и создала условия для перехода на новый МХУ.

Почему в Америке снова раздрай, а в России снова застой?

В результате Великой депрессии и Второй мировой войны завершился Британский СЦНК и сформировались основные институты Имперского МХУ (ООН, МВФ, ВБ, ВТО, НАТО, Варшавский договор и т. д.), в котором господствовали две глобальные империи: Американская и Советская. На рубеже 1980−90-х гг. Советская империя рухнула, и у мирового сообщества осталась одна «колея» развития — движение по американскому пути в рамках Имперского МХУ.

Но к 2020 гг. стало абсолютно ясно, что этот путь развития исчерпал свои возможности, и начался переход на какой-то новый путь развития, названный академиком С. Ю. Глазьевым Интегральным МХУ. По этому пути, или, по терминологии профессора А. Аузана «колее» развития, мировому сообществу предстоит идти весь XXI век.

Лидером формирования этого пути развития в экономической сфере выступает Китай, который обогнал США по совокупной экономической мощи, а во внешнеполитической сфере движения к многополярному миру — Россия, обладающая сопоставимой с США военной мощью. Завершение формирования Интегрального МХУ произойдет к 2030 году, когда окончательно сформируется многополярный мир, состоящий из нескольких центров экономического и военно-политического влияния, вокруг которых будут объединяться остальные страны.

Это будут такие центры, как Китай, США, ЕС, Индия, возможно, Россия, Индонезия, Бразилия и т. д., но единственного гегемона, который мог бы навязать свою волю остальным странам мира, среди них не будет, так как абсолютного экономического превосходства над другими получить не удастся никому.

США, в случае избрания Д. Трампа на второй президентский срок, пройдут этот путь достаточно спокойно, так как нынешний президент США уже осуществляет перевод своей страны на Интегральный МХУ. Если же в 2020 году победят противники Трампа, то миру предстоит пережить немало тяжелых ситуаций, вплоть до возможной третьей мировой войны. В отличие от Д. Трампа, его противники — это представители уходящего в историю Имперского МХУ, которые не хотят никуда сходить с привычной им «колеи» и терять роль гегемона. Поэтому новая гражданская война в США вполне реальная вещь.

Что касается России, то ее положение можно охарактеризовать, как «враскорячку». Во внешнеполитическом плане Россия выступает как лидер ухода от однополярного мира Имперского МХУ и формирования нового Интегрального МХУ, а президент В. В. Путин является знаменем тех сил в мире, которые стремятся к переходу к многополярному мироустройству Интегрального МХУ.

А вот в экономическом плане РФ продолжает строго двигаться по «колее» Имперского МХУ, свято соблюдая все его требования. Россия следует всем требованиям Вашингтонского консенсуса, выполняет все «рекомендации» МВФ, ВБ, ВТО и так далее, а ЦБ РФ под руководством Э. Набиуллиной является филиалом МВФ в РФ и Банком России может называться только по недоразумению.

Весь экономический блок правительства РФ не желает уходить с наезженной «колеи» Имперского МХУ с его требованиями полной открытости мировому финансовому спекулятивному капиталу.

Положение «враскорячку» не предполагает движения вперед, а принуждает к застою и стагнации. Для движения же вперед в Интегральный МХУ необходимо уйти с наезженной колеи Имперского МХУ и вместе с Китаем, Индией и другими странами формировать новые институты и прокладывать новую «колею» Интегрального МХУ, по которой вслед за первопроходцами пойдут в XXI век и другие страны. Будущее России в руках его руководства.