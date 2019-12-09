Москва, , 17:53 — REGNUM Инициатива правительства РФ о запрете списания ряда категорий долгов с пенсий ограничит пенсионеров в возможности получать кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря сообщил советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов.

Эксперт высказал мнение, что сама по себе проблема взыскания долгов с пенсий не имеет широкого распространения в стране. Однако каждый подобный случай вызывает широкий общественный резонанс. Не исключено, что инициатива является попыткой избежать негативной реакции населения на подобные прецеденты.

«Тут проблема многогранна. К счастью, на практике встречается довольно редко. Поэтому массовой проблемой это не является. Но с учетом психотипа людей такие случаи бурно обсуждаются. Мне кажется эта инициатива желание выступить формальным радетелем за интересы простых людей», — сказал Хестанов.

По мнению экономиста, решение может привести к определенным последствиям, которые негативно скажутся на возможностях пенсионеров получать кредиты.

«Сейчас многие банки целенаправленно предлагали кредиты для пенсионеров. Связано это с тем, что пенсия — вещь довольно предсказуемая. Предсказуемость доходов пенсионеров позволяла предлагать пенсионерам удобные условия по кредиту. Если человек не в состоянии оплачивать кредит, то можно взыскать с пенсии. Если это решение будет принято, это к чему приведёт? Банки или просто перестанут выдавать кредиты пенсионерам или резко ужесточат условия», — заявил Хестанов.

В итоге, если запрет на взыскание долгов с пенсий будет введён, доступ к кредитным ресурсам у пенсионеров резко упадёт. Однако это обстоятельство, возможно, следует рассматривать, как положительное, считает экономист.

«Может это и к лучшему, но в принципе это заметное снижение возможностей у данной категории людей. Это из серии хотели, как лучше, а получилось как всегда», — подытожил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ обсудит пакет законопроектов, запрещающих списывать долги с пенсий. При этом отдельные виды задолженностей, в том числе по ЖКХ, административным и судебным штрафам можно будет взыскать, но только в случае, если размер пенсии превышает прожиточный минимум.

Читайте ранее в этом сюжете: «Маленькое, но добро»: о запрете взыскания долгов с пенсии