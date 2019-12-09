Бишкек, , 17:04 — REGNUM В январе — ноябре 2019 года из республиканского бюджета Киргизии на финансирование стимулирующих грантов выделено более 398,1 млн сомов (около 363,2 млн рублей). Деньги предоставлены на реализацию 242 проектов, из которых успешно завершен пока только 121 проект. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Эти средства направлены на 78 проектов, связанных со школами, на 39 проектов — с детскими садами, на 11 проектов — со сферой здравоохранения, на 47 проектов — с развитием инфраструктуры, на 27 проектов — со спортивными объектами, на 29 проектов — с объектами культуры, на 11 проектов — с административными и иными объектами.

Больше всего стимулирующих денег досталось Джалал-Абадской области — 58 млн сомов (52,9 млн рублей).

Затем следуют Чуйская область — 41 млн сомов (37,4 млн рублей), Иссык-Кульская область — 40 млн сомов (36,5 млн рублей), Ошская область — 37 млн сомов (33,7 млн рублей), а также Баткенская и Нарынская области — по 24 млн сомов (21,9 млн рублей).

Меньше всего стимулирующих грантов выделили Таласской области — лишь 18 млн сомов (16,4 млн рублей).