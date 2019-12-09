Ульяновск, , 17:01 — REGNUM В Ульяновской области может обанкротиться «Водоканал» в Ульяновском районе. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заявление о признании должника банкротом зарегистрировано в суде 5 декабря. Сумма исковых требований со стороны УФНС составляет 884 079,82 рубля. Ответчиком выступает муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» рабочего посёлка Ишеевка (Ульяновский район).

9 декабря суд вынес решение об оставлении заявление без движения до 9 января 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, МУП «Водоканал» зарегистрирован в рабочем посёлке Ишеевка в октябре 2011 года, учредителем является муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Ульяновский район «Ульяновской области».

Как сообщало ИА REGNUM, под банкротство также может попасть МУП «Водоканал», расположенный в Базарносызганском районе. Иск подали налоговики, взыскивая почти 1,23 млн рублей. Заявление принято в производство 18 ноября 2019 года, судебное заседание назначено на 19 декабря.