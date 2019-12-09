Москва, , 16:59 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал от региональных властей ускорить переход к новой системе работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Об этом глава правительства заявил 9 декабря, открывая совещание на тему перехода субъектов РФ на новую систему обращения с бытовым мусором.

По словам Медведева, губернаторы должны принять меры для скорейшего перехода к этой системе и не искать причин для отсрочек.

«Я просил бы не сбавлять темп работы и постоянно держать этот вопрос, потому что он чувствительный, сложный, в сфере своего пристального внимания», — сказал Дмитрий Медведев.

«Всякого рода решения, направленные на то, чтобы все это отсрочить в непонятном направлении, ни к чему хорошему не приведут, даже если это в какой-то момент кажется тому или иному руководителю целесообразным по каким-то политическим причинам и т.д.», — добавил глава правительства РФ.

При этом Медведев подчеркнул, что федеральный центр принял все меры, необходимые для эффективной реализации реформы обращения с мусором, поэтому ответственность по её осуществлению теперь лежит на руководителях субъектов РФ.

По словам Медведева, на данный момент 70 регионов России уже полностью перешли на новую систему обращения с ТБО.

«Но остальные должны поторопиться, сделать это нужно быстрее», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря председатель правительства РФ заявил, что в ряде субьектов Российской Федерации ситуация с переходом на новую систему работы с ТБО можно назвать критической.

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