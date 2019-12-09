Иваново, , 16:53 — REGNUM Регламенты взаимодействия органов местного самоуправления с теплоснабжающими организациями при ликвидации аварийных ситуаций в Ивановской области будут пересмотрены. Поручение представить документы на согласование в профильный орган исполнительной власти до 15 декабря дал губернатор Станислав Воскресенский на совещании по вопросам прохождения отопительного сезона в Кохме и Иванове. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в пресс-службе правительства региона.

«У нас есть хороший регламент в городе Иваново. По нему мы уже отработали, аварию устранили. Отдайте коллегам в качестве примера. Понятно, что есть нюансы, но если уже работающий регламент, зачем велосипед изобретать», — сказал Воскресенский.

Также он поручил там, где возможно, во время ремонтных работ организовывать подачу тепла по обратному теплопроводу, что позволит не отключать жилой фонд и социальные объекты от теплоснабжения на время проведения ремонтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Иванове 46 жилых домов с населением в 8 тыс. человек, а также школа и детсад остались без отопления. Аварию ликвидировали в ночь на 9 декабря. Ранее крупная авария произошла в Кохме.