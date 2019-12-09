Москва, , 16:43 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал объяснений от губернаторов ряда регионов из-за невозможности совершения реформы обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с вице-премьерами.

«В ряде субъектов мы видим ситуацию <…>, она плохая или даже может быть критическая и там система [обращения с твёрдыми бытовыми отходами] не заработает с 1 января [2020 года)», — сказал Медведев.

Регионами, в которых реформа не пройдёт вовремя, стали Камчатский край, Краснодарский край, Хабаровский Край, Владимирская, Курганская, Саратовская, Ульяновская и Еврейская автономная области. Глава правительства призвал к ответу губернаторов перечисленных регионов.