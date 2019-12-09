Москва, , 16:42 — REGNUM В ряде российских банков ставки по ипотеке достигли уже сейчас уровня 2020 г., заявил 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Российский премьер-министр заявил, что в ряде отечественных банков ипотечные ставки находятся на уровне в 8,7%. Он назвал это «неплохим результатом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что ипотечные ставки можно будет снизить в российских банках «в среднесрочной перспективе» до уровня в восемь или даже семь процентом, заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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