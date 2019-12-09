Архангельск, , 16:42 — REGNUM Архангельской области удалось сократить долг медучреждений по средствам ОМС, однако число больниц-должников продолжает расти. Об этом ИА REGNUM со ссылкой на региональный минздрав сообщили в Архангельском областном собрании.

К 1 октября 2019 года просроченная кредиторская задолженность медицинских организаций по средствам ОМС составила 182,7 миллиона рублей. За третий квартал 2019 года долг уменьшился на 21,7 миллиона рублей, при этом количество медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, увеличилось с 15 до 20.

11 медицинским организациям удалось снизить долг, а в 11 других, в числе которых семь центральных районных больниц, сумма долга, напротив, увеличилась.

«Среди основных причин образования кредиторской задолженности — невыполнение объемов оказания медицинской помощи в рамках ОМС в связи с кадровым дефицитом, увеличение в 2019 году расходов на оплату медикаментов, коммунальных услуг, продуктов питания и другие факторы», — отметили в региональном парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей сессии областного собрания депутаты приняли обращение к заместителю председателя правительства РФ, министру финансов РФ Антону Силуанову, министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталье Стадченко о том, что размер субвенции ФОМС не покрывает расходы медицинских организаций области на услуги ЖКХ, компенсацию проезда медикам к месту отдыха, повышение МРОТ. Региону приходится расходовать дополнительные средства на увеличение стоимости медицинской помощи по профилю «Онкология», повышение зарплат медицинских работников в соответствии с «майским» Указом президента и на другие цели.