Ставрополь, , 16:44 — REGNUM Ставропольский край должен стать главным производителем тепличных овощей в России и занять почти треть рынка страны. Об этом 9 декабря в ходе рабочего совещания в правительстве региона заявил губернатор края Владимир Владимиров.

«Наша задача — стать главным производителем тепличных овощей в стране и занять 30% российского рынка. Это позволит Ставрополью значительно повысить свою конкурентоспособность и не зависеть от импорта», — цитирует Владимирова его пресс-служба.

На совещании было отмечено, что общая площадь теплиц на Ставрополье превышает 220 га. Всего с начала 2019 года в крае произведено около 200 тыс. тонн тепличных овощей, что на 33% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Основу произведенной в регионе продукции составляют тепличные томаты.

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