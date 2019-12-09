Москва, , 16:23 — REGNUM Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 27 ноября по 4 декабря снизилась с 661,43 тысячи до 661,24 тысячи человек. Такие данные приводит пресс-служба Минтруда.

Сообщается, что рост числа безработных в течение недели наблюдался в60 российских регионах. Наибольший рост отмечен в Астраханской, Вологодской, Курганской и Тамбовской областях, Калмыкии, Карелии, Крыму, Кабардино-Балкарии, Ненецком АО и Еврейской АО.

Снижение числа безработных зафиксировано в 22 регионах, наибольшее — в Бурятии, Дагестане, Северной Осетии, Туве, Карачаево-Черкесии, Забайкальском крае, Калининградской, Курской, Омской и Тульской областях.

В республиках Адыгея и Марий Эл, а также в Севастополе численность безработных за неделю не изменилась.

По состоянию на 4 декабря уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от экономически активного населения. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.