Воронеж, , 16:22 — REGNUM Воронежское и Никольское сельские поселения Новоусманского района Воронежской области могут объединить. Такие перспективы глава района Дмитрий Маслов обсудил с депутатами Воронежского сельского поселения 6 декабря, сообщили в пресс-службе райадминистрации.

Глава района отметил, что вопрос объединения сельских поселений возник в связи с перспективами развития особой экономической зоны «Центр», которая строится на территории района, точнее — с налоговыми отчислениями, которые поступят и в местный бюджет. Официальное объединение сельских поселений, считают власти, будет способствовать справедливому распределению финансовых поступлений.

«Объединение ни в коем случае не будет означать ликвидацию сельсоветов. Будут территориальные отделения администрации, люди будут приходить в привычное место за привычными услугами. Для жителей поселения ничего, кроме вывески, не изменится», — сказал Дмитрий Маслов.

Депутаты Совета Воронежского поселения поддержали идею властей. Однако инициативу предстоит вынести на публичные слушания.

Как сообщало ИА REGNUM, ОЭЗ «Центр» в Воронеже был создана в конце 2018 года, под её развитие отведена территория в 220 га рядом с индустриальным парком «Масловский». Власти ожидают, что на территории ОЭЗ свои производства разместят 15 предприятия, объём ожидаемых инвестиций — 30 млрд рублей.