Курган, , 16:20 — REGNUM В Зауралье завоз фруктов перед новогодними праздниками кратно увеличился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Курганской области.

В ноябре объём поступивших в область хурмы, яблок, винограда, мандарин, томатов, киви, перца по сравнению с предыдущим месяцем увеличился в пять раз. Сотрудниками Россельхознадзора проконтролирована одна тысяча тонн импортной подкарантинной продукции. В октябре было 200 тыс. тонн.

В основном фрукты и овощи поступают в Зауралье из Молдавии, Азербайджана, Ирана, Китая, Казахстана и Киргизии.