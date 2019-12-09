Мурманск, , 16:00 — REGNUM Администрация Мурманска ищет подрядчика для ликвидации несанкционированных свалок: на сайте госзакупок появился тендер стоимостью 4 млн рублей.

Согласно опубликованной информации, победивший в аукционе подрядчик должен собрать 15 тонн мусора.

«Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства. Отходы мебели из разнородных материалов. Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме. Строительный кирпич и стекло», — перечислено в характеристике отходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Мурманской области было выявлено более 300 нелегальных свалок. В этом году их число, по данным ОНФ, сократилось до 147.