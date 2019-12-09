Москва, , 15:55 — REGNUM Цены на нефть 9 декабря корректируются, но все еще находятся вблизи 12-недельных максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Локальное падение котировок обусловлено данными из Китая о том, что экспорт в Поднебесной снижается четвертый месяц подряд. Закономерно это усилило опасения, что спрос на нефть может упасть.

В свою очередь бурный рост накануне был вызван итогами заседания ОПЕК+. Участники картеля договорились о большем сокращении добычи нефти чем предполагалось ранее.

Основную роль в этом вопрос на себя взяла Саудовская Аравия, согласившись на сокращение в размере 400 тыс. баррелей в сутки.

Нефть марки Brent остается в восходящем тренде с октября текущего года. Оснований для смены тенденции нет.

Скорее напротив, фундаментальные факторы сопутствуют росту. Поэтому в рамках техники ожидается усиление роста нефтяных котировок с целью $65 за баррель и выше», — полагает эксперт.

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