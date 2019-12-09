Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Сделать сельское хозяйство Грузии эффективно растущей отраслью призвал премьер-министр страны Георгий Гахария сотрудников министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства 9 декабря во время встречи с ними. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

«Сельское хозяйство должно стать эффективно растущей отраслью как в плане экспорта, так удовлетворения внутреннего потребления и, в первую очередь, в части сокращения импорта», — сказал глава грузинского правительства.

Он также получил сельскохозяйственному ведомству в ближайшее время разработать план развития животноводства и указал, что в сельском хозяйстве необходимо заострить внимание на качестве грузинского вина.

Как передавало ИА REGNUM, больше всего вина Грузия экспортирует в Россию.