Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Правительство Грузии обещает сделать все, чтобы произведенная в стране сельскохозяйственная продукция максимально заменила импортную, удовлетворила внутренний спров и вышла на экспорт. Об этом на встрече с сотрудниками министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии заявил премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, отрасль сельского хозяйства должна стать эффективно растущей по всем направлениям, а для этого правительству предстоит сконцентрировать работу над такими темами, как системная регистрация земель.

Премьер призвал занимающиеся этим вопросом министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства и юстиции завершить процесс регистрации земель в максимально короткие сроки.

По словам Георгия Гахария, необходимо уделять больше внимание стандартам качества винодельческой отрасли, содействовать развитию животноводства, а также заботиться об укруплении производственных мощностей.

Премьер поручил министерству в кратчайший срок представить правительству стратегию и конкретный план развития отрасли животноводства.

Среди вызовов, стоящих перед этой сферой, он назвал диверсификацию рынков сбыта и расширение ассортимента продукции.

Говоря о втором компоненте объединенного министерства, премьер отметил, что понимает, насколько трудно проходит процесс слияния компонентов охраны окружающей среды и сельского хозяйства, но подчеркнул, что «определенные успехи в этом направлении уже есть».

Подобные встречи с работниками отраслевых министерств и ведомств будут продолжены, отметили в пресс-службе правительства Грузии.