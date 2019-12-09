Анкара, , 15:52 — REGNUM Президент Турции Реджер Тайип Эрдоган подписал закон, предусматривающий введение налога в размере 2% на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года, сообщает 9 декабря Resmi Gazetе.

Отметим, что данный документ касается не только налогов на проживание в отелях, но и налогов в других сферах производства и услуг.

По данным Ассоциации туроператоров России, в Турции может подорожать проживание в гостиницах из-за закона о введении нового налога.

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