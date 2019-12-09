Сеул, , 15:55 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее число сотрудников, работающих не полный рабочий день, превысило отметку в 3 млн человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на август текущего года число сотрудников с частичной занятостью составило 3,15 млн человек, что на 16,5% или 447 тыс. больше, чем в 2018 году.

Отмечается, что число сотрудников возрасте от 60 лет увеличилось на 19,5%, до 1,05 млн человек, а число женщин, работающих не полный рабочий день — на 17,1%, до 2,31 человек.

По данным министерства, среднемесячная зарплата сотрудников с частичной занятостью составила 927 тыс. вон (~$780), что на 6,9% больше по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата сотрудников возрасте от 60 лет также увеличилась на 4,7%, до 674 тыс. вон (~$570), а представительниц женского пола — на 6,9%, до 899 тыс. вон (~$760).