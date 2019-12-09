Москва, , 15:49 — REGNUM В данный момент можно наблюдать большое количество негативных прогнозов от аналитиков касательно российской валюты. Однако, несмотря на прогнозы падения и негативные факторы, рубль не сдает свои позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«В 2019 году для рубля большой поддержкой и опорой стали иностранные инвесторы, которые проявляли и продолжают проявлять активный интерес к российскому госдолгу и вложили в ОФЗ $44 млрд, и нефтяные котировки, которые долгий период времени находятся в коридоре $61−64.

Ко всему прочему встреча ОПЕК+, минувшая на прошлой неделе, завершилась на позитивной ноте. А именно, страны-участницы снизят добычу нефти на 500 тыс. баррелей, а это говорит на о том, что котировки останутся на уже достигнутом уровне без резких колебаний.

Наступившая неделя богата значимыми для рынка событиями: будет рассмотрен вопрос о введении новых санкций против России, США вернулись к санкционной риторике и решительно настроены применить жёсткие меры, которые могут затронуть и госбанки.

Еше одно важное и значимое для валюты событие — это три регулятора, а именно ФРС США, ЕЦБ и Банк России, которые установят ключевые ставки и будет намечен дальнейший курс денежной политики, что очень сильно может повлиять на рубль.

Внешний фон тоже не оказывает некое давление. 6 декабря рынок труда США показал, что у них есть силы для поддержания и сохранения экономики в равновесии и стабильности, и ставка в США останется, скорее всего, на текущем уровне. Собственно, именно такого ходя событий и ожидает рынок. Такие же ожидания заложены и к решению ЕЦБ.

Но на этом важные события не заканчиваются, до конца недели ожидается решение вопроса о заключении торговой сделки между США и КНР, если этого не случится, то Вашингтон повысит пошлины на китайские товары на сумму $160 млрд, а это весьма отрицательно повлияет и на нашу экономику.

В целом нет причин для дальнейшего укрепления рубля, на текущей неделе особое следует уделять предстоящим событиям, так как волатильность может внезапно измениться.

Вероятнее всего, курс рубля будет находиться в диапазоне 63,60−65,30 руб./доллар в зависимости от колебаний рынка и влияния внешних и внутренних факторов», — считает эксперт.

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