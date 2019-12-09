Киев, , 15:42 — REGNUM Прямые потери экономики Украины из-за «российской агрессии» в 2014—2015 годах составили 15−20% ВВП, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Прямые потери в 2014—2015 годах составили 15−20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд», — написал он на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что стоимость «недвижимого государственного имущества в Крыму и Донбассе составляет более $3,5 млрд».

Как сообщало ИА REGNUM, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2019 года составил $81,83 млрд. Ранее стало известно, что власти Украины и Международный валютный фонд договорились о выделении Киеву нового кредита на $5,5 млрд

Вместе с тем, по словам экспертов, Украине важно нормализовать экономическое сотрудничество с Россией и другими соседями, чтобы добиться роста внутреннего валового продукта.

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