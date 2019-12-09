Зеленогорск, Красноярский край, , 15:41 — REGNUM Общественники, экологи и представители общественного совета госкорпорации «Росатом» в рамках технического тура посетили 9 декабря «Электрохимический завод» (АО «ПО «ЭХЗ», входит в состав топливной компании «Росатом» «ТВЭЛ») в городе Зеленогорске Красноярского края. Предприятие занимается переработкой обедненного гексафторида урана (ОГФУ). Как сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом», в мероприятии также приняли участие директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин, старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин и генеральный директор предприятия Сергей Филимонов.

Сергей Филимонов рассказал об истории предприятия; задачах, которые сегодня решает коллектив завода; используемых передовых газоцентрифужных технологиях обогащения урана. Он отметил, что сегодня предприятие нарабатывает около 120 видов изотопов, занимая до 40% мирового рынка этой продукции. Была затронута тема производства стабильных изотопов, среди которых — уникальные изотопы для медицинских нужд, особо чистые изотопы для научных экспериментов.

Участники технического тура побывали на производстве и ознакомились технологией переработки ОГФУ в закись-окись урана с получением фтороводородной кислоты и безводного фтористого водорода. Они также осмотрели площадку хранения «урановых хвостов» и закиси-окиси урана. Филимонов рассказал о мировой практике обращения с ОГФУ. В частности, он сказал, что за всю историю мировой атомной отрасли не было ни одного инцидента, оцененного выше уровня «0» по международной шкале ядерных событий (INES). «За последние три года, на предприятиях АО «ТВЭЛ» было проведено 10 международных аудитов (в составе специалистов EDF, Areva NP, Vattenfall, ASME, TUV, Urenco, CNEIC). По их результатам, несоответствий, в том числе в сфере обращения с ОГФУ не выявлено», — отметил директор ЭХЗ.

Филимонов также упомянул, что буквально на днях предприятие подписывает контракт с компанией Orano о поставке на ПО «ЭХЗ» второй установки «W2-ЭХЗ», ввод в эксплуатацию которой планируется в 2023 году.

«Мы оценили состояние российских и иностранных контейнеров для хранения ОГФУ, а также ознакомились с условиями хранения уже переработанной закиси-окиси урана. Жаль, что не все экологи приехали, потому что было много спекуляций. Завод очень хорошо охраняется, все контейнеры находятся под наблюдением, аппаратурное оснащение исключает нештатные ситуации», — прокомментировал итоги технического тура учредитель общественного экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин.

«Я не первый раз на ЭХЗ, я давно с ним знаком, — рассказал заслуженный эколог РФ Юрий Мальцев. — Самое главное, что я увидел: предприятие развивается, и его развитие не представляет определенной экологической опасности. Сейчас в Красноярске общественность занята другими вопросами в сфере экологии и радиационной безопасности, и Электрохимический завод не вызывает особых опасений у жителей Красноярска. Видимо, некоторые представители экологических организаций не приехали только потому, что ничего «горящего» здесь на ЭХЗ не ожидается, о чем можно было бы говорить или писать. Считаю, что такие технические туры очень полезны. В пределах моей компетенции в вопросах экологии в хранении ОГФУ на ЭХЗ я не вижу проблем. При этом я бы хотел отметить, что система экологического мониторинга на заводе самая современная и, пожалуй, самая мощная в крае».

«Мы увидели высокий уровень культуры производства, и организационно, и технически хорошо оснащенного мерами, обеспечивающими техническую безопасность обращения как с радиоактивными, так и с химически опасными веществами на всех этапах — от получения, переработки, локальной транспортировки и до долговременного хранения, — отметил ведущий научный сотрудник радиационной лабораторией Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук Алексей Екидин. — Я полностью удовлетворен теми методами контроля безопасности, которые используются на всех этапах передела. Нет сомнения в компетенции и квалификации лаборатории радиационного контроля. Продемонстрированное оборудование отвечает всем современным требованиям, аттестовано, внесено в реестр, методики аттестованы, оборудование регулярно поверяется. Оснований не доверять результатам мониторинга нет. Мониторинг показывает, что ситуация контролируется, обстановка безопасна для населения и окружающей среды».

«Основная цель технического тура — посмотреть предприятие, на котором хранится и перерабатывается ОГФУ. Мы посмотрели завод, пообщались со специалистами, задали все вопросы, которые нас интересовали, — сообщил руководитель комиссии по экологии общественного совета ГК «Росатом», руководитель экологического объединения «Беллона» Александр Никитин. — Я считаю, что этот техтур был своевременным, учитывая ту ситуацию, которая сложилась вокруг ввоза ОГФУ из Германии. Мы еще раз убедились, что такого вопроса, как экологическая опасность предприятия и технологий по переработке ОГФУ, не существует. Опасности, связанной с хранением ОГФУ, нет. Мы увидели, что на предприятии, которое занимается переработкой и хранением ОГФУ, экологических вопросов нет. Что касается мониторинга, нам продемонстрировали как стационарную, так и мобильную систему мониторинга, кроме этого, мы увидели мобильные средства вмешательства на случай инцидентов, связанных с хранением ОГФУ. Мы увидели, что даже если произойдет разгерметизация контейнера, предприятие готово к тому, чтобы принять все необходимые меры, которые быстро ликвидируют возможные последствия и не приведут к распространению за пределы промплощадки».

«Я хотела бы отметить высокий уровень профессионализма работников ЭХЗ, владения информацией и способности донести ее до обычных людей, не имеющих специального образования, — заявила младший научный сотрудник радиационной лаборатории Институт промышленной экологии Мария Пышкина. — Руководство предприятие не только умело обозначает все риски, но и умеет ими управлять, что, несомненно, сказывается на качестве выполняемой работы. На предприятии очень умело обращаются с таким рассыпчатым веществом, как закись-окись урана. Упаковка, расфасовка производится без потери продукции, в герметичные контейнеры без вреда для атмосферы и воздействия на персонал. Все сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты. Я увидела на предприятии очень высокий уровень профессионализма».