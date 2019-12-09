Нур-Султан, , 15:41 — REGNUM Национальный банк Казахстана переедет из Алма-Аты в Нур-Султан весной 2020 года. Об этом заявил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, сообщает 9 декабря агентство «КазТАГ».

Он напомнил, что закон о передислокации финансового регулятора был подписан президентом республики 3 июля 2019 года. Досаев уточнил, что в прежнем здании разместится агентство финансового надзора.

«Национальный банк, видимо, будет арендовать помещения в столице, а затем уже построит собственное здание», — добавил глава национального банка. По его словам, вся работа по финансовой стабильности будет проводиться в Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая Ерболат Досаев заявил, что Нацбанк Казахстана планирует переехать в Нур-Слутан. Однако для реализации замысла необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, отмечал глава финансового регулятора.

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