Берлин, , 15:37 — REGNUM Немецкий концерн Volkswagen вывел на авторынок обновлённый бюджетный кросс-универсал C-Trek. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Базовым автомобилем для C-Trek послужила модель Volkswagen Bora предыдущего поколения. Кросс-универсал собирается в Китае на совместном предприятии Volkswagen и FAW.

Автопроизводители снабдили новое авто внедорожным защитным обвесом, большими колесными арками и модернизированной решеткой радиатора. Кроме того, у рестайлингового автомобиля увеличенный дорожный просвет и широкая палитра дополнительных опций.

Длина новинки равна 4 559 мм, а ширина — 1 793 мм. Ёмкость багажного отделения модели меняется от 589 до 1 507 литров в зависимости от положения задних сидений.

Гамма моторов C-Trek состоит из двух агрегатов, взятых у модели Volkswagen Bora. Один из них — это «атмосферник» максимальной мощность 110 «лошадей» рабочим объёмом 1,6 л, а другой — 131-сильный турбомотор рабочим объёмом 1,4 л. Агрегаты сочетаются с 5-скоростной автоматической трансмиссией, а турбодвигатель может агрегатироваться ещё и с «роботом». Привод у модели передний.

Напомним, в 2020 году компания Volkswagen с партнерами планирует инвестировать в Китай более 4 млрд евро. При этом 40% инвестиций будет направлено на развитие электрокаров включая их изготовление, исследование, разработку и создание инфраструктуры для них.

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