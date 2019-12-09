Варшава, , 15:27 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в поиске и добыче углеводородов на Украине подписано между польским энергетическим концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины». Об этом сообщает 9 декабря пресс-служба польского концерна.

Договор подписали глава правления PGNiG Пётр Возняк, его заместитель Мачей Возняк и руководящий партнер украинской компании Дейл Перри. Перии назвал заключение соглашения важным шагом и для польской, и для украинской сторон.

Соглашение предполагает исследование местности неподалеку от польского газового месторождения «Пшемысль», исчерпанного на 80%. Работы будут проводится в основном на украинской стороне, в Львовской области.

«Мы уверены, что газ там есть», — сказал Возняк.

Он также пояснил, что Украина и Польша намерены добывать газ в стремлении к большей независимости от российского топлива.

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