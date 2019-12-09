Барнаул, , 14:45 — REGNUM Запрет на взыскание долгов со страховых пенсий граждан России поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предполагаемые изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, она пояснила:

«С одной стороны, реализация запрета взыскивать долги со страховых пенсий приведёт к защите людей от полного финансового краха, с другой — к сокращению возможностей кредитования этой категории граждан. Банковский сектор незамедлительно отреагирует на новые условия. Повышать пенсионную обеспеченность россиян хотелось бы через экономический рост и развитие, а не перетягиванием денег между гражданами и экономическими субъектами. Но в целом идею поддерживаю, — пусть маленькое, но добро».

Напомним, ранее Минэкономразвития известило о поправках в законы, где речь идёт о запрещении удерживать долги со страховых пенсий российских граждан. Если новшества одобрят, то нельзя будет взыскивать указанные выплаты с минимальной суммы, соответствующей размеру прожиточного уровня пенсионера в регионе.

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