Барнаул, 9 декабря 2019, 14:45 — REGNUM Запрет на взыскание долгов со страховых пенсий граждан России поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предполагаемые изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, она пояснила:
Напомним, ранее Минэкономразвития известило о поправках в законы, где речь идёт о запрещении удерживать долги со страховых пенсий российских граждан. Если новшества одобрят, то нельзя будет взыскивать указанные выплаты с минимальной суммы, соответствующей размеру прожиточного уровня пенсионера в регионе.
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