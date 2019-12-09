Воронеж, , 14:18 — REGNUM Итоги тендера на снос реакторного (главного) корпуса Воронежской атомной станции теплоснабжения — ВАСТ, объявленного «Росэнергоатомом», подведены, победителем признана компания «Волгаспецстрой» из Нижнего Новгорода, сообщается в документах закупки.

Максимальная цена контракта была заявлена в 1 млрд 473 млн 273,4 тыс. рублей, в ходе торгов стоимость услуг удалось снизить фактически вдвое — компания-победитель запросил 753 млн рублей. Всего заявки для участия в торгах подали девять компаний, однако до финальных торгов дошли лишь две из них — помимо победившей «Волгаспецстрой», на контракт претендовала компания «Концерн Титан-2».

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежская атомная станция теплоснабжения строилась на территории Воронежа (поселок Шилово) с 1983 по 1990 год. После проведения городского референдума работы были заморожены. Вопрос о возможности завершения строительства периодически обсуждался, однако в 2011 году проект был официально закрыт. В июле 2019 года стало известно о планах Росатома по сносу ВАСТ. В ноябре был определён подрядчик по сносу реакторного отделения №2 ВАСТ, тендер также выиграла компания «Волгаспецстрой».

Читайте ранее в этом сюжете: Снос Воронежской атомной станции теплоснабжения оценили в миллиард рублей