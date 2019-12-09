Бишкек, , 14:12 — REGNUM «По линии государственно-частного партнерства сформирован портфель из 23 проектов на сумму более $500 млн (31,8 млрд рублей)», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев сказал на заседании совета по развитию государственно-частного партнерства, передает пресс-служба правительства.

По словам главы правительства, 2020 год станет началом масштабной реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства.

«Сегодня практически все инфраструктурные объекты финансируются за счет государства. Из-за нехватки бюджетных средств строительство новых объектов и ремонт старых практически не осуществляется. Мы не можем все время ждать помощи извне. Действенной мерой для обеспечения экономического роста страны сможет стать использование активов местного бизнеса» — уточнил он.

Высокопоставленный чиновник отметил, что уже создан центр государственно-частного партнерства при министерстве экономики, а также реализуются Программы развития ГЧП до 2021 года и функционирует фонд финансирования подготовки проектов ГЧП, которому выделено $4 млн (255 млн рублей) для подготовки технико-экономического обоснования и тендерной документации.

«Все эти меры подтверждают, что мы серьезно намерены расширить проекты по линии государственно-частного партнерства. Мы должны показать, что быть партнером с государством — это выгодно», — подытожил Абылгазиев.