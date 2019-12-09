Киев, , 14:12 — REGNUM Права на компанию «Укрпроминвест-Агро», деятельность которой распространяется на 120 тыс. га, переданы экс-президентом Украины Петром Порошенко его сыну Алексею. Это следует из украинского единого госреестра юридических лиц, предпринимателей и общественных формирований.

Сын Порошенко также стал конечным выгодоприобретателем в основанной «Укрпроминвестом» компании «Группа Агропродинвест» и в нескольких входящих в неё фирмах. «Укрпроминвест-Агро» работает в шести областях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Порошенко начал переоформлять свой кондитерский бизнес на сына Алексея. В отношении бывшего украинского лидера открыто несколько уголовных дел.

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