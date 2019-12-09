Ташкент, , 14:12 — REGNUM Объем инвестиций в проекты, реализуемые в Узбекистане, по итогам 2019 года составил $20,7 млрд. Об этом заявил заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Бадриддин Абидов, сообщает 9 декабря издание Uzdily.

Он напомнил, что в 2018 году в различные проекты было инвестировано лишь $15 млрд. Следовательно рост инвестиций составил 38%. Замминистра отметил, что по итогам 2019 года будет создано 22 тыс. новых рабочих мест, что вдове больше, чем планировалось ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых девяти месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане составил 52,5 трлн сумов ($5,53 млрд), что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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