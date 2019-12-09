Бишкек, , 14:11 — REGNUM В январе — сентябре 2019 года в Киргизии создано более 73,2 тысячи рабочих мест. Лидирует по этому показателю по-прежнему сельскохозяйственная отрасль. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба правительства.

В сельском хозяйстве создано 23 тысячи рабочих мест, в том числе в неформальном секторе — 22,9 тысячи. На втором месте находится торговля, где создано около 14 тысяч рабочих мест, 90% из которых в неформальном секторе.

На уже действующих предприятиях создано свыше 6,4 тысячи рабочих мест или 8,8% от общего количества вновь созданных рабочих мест.

За те же девять месяцев в республике было ликвидировано более 11,9 тысячи рабочих мест, из которых 74,8% традиционно приходится на неформальный сектор. Также в этот период полностью закрылись 620 предприятий.