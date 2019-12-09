Бишкек, , 14:11 — REGNUM В ноябре 2019 года в Киргизии насчитывалось около 83,3 тысячи официальных безработных, что на 18,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы составил 3,3% от экономически активного населения республики.

По данным министерства труда, 48,6% от общего числа зарегистрированных безработных — это женщины.

На первом месте по количеству официальных безработных расположилась Джалал-Абадская область — около 27,9 тысячи человек. На втором оказалась Ошская область — около 20,5 тысячи человек. Третье досталось Баткенской области — более 10,8 тысячи человек.

Затем следуют столица Киргизии — более 6,1 тысячи человек, а также Чуйская и Иссык-Кульская области — свыше 4,4 тысячи человек.

Замыкают список Нарынская область — около 3,4 тысячи человек, Таласская область — около 3,3 тысячи человек и город Ош — более 2,5 тысячи человек.