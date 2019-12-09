Ульяновск, , 14:07 — REGNUM В Ульяновской области планируют значительно увеличить объём бюджетной поддержки бизнеса. В частности, будет увеличен в 1,6 раза бюджет регионального фонда развития промышленности (РФРП). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём инвестиционном послании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Было отмечено, что при распределении бюджетных средств будут учитываться запросы производителей, увеличив в 2020 году объёмы финансирования. Для этого за счёт дополнительных доходов в течение года на 200 млн рублей возрастёт бюджет РФРП: с нынешних 330 млн до 535 млн рублей. При этом сумма займа возрастёт на 50 млн рублей, что даст возможность привлечь софинансирование до 250 млн рублей со стороны федерального Фонда развития промышленности.

Кроме того, возрастёт капитализация фонда развития и финансирования предпринимательства на 100 млн рублей и достигнет в 2020 году 400 млн рублей, а к концу 2024 года сумму капитализации возрастёт до 600 млн рублей. Помимо этого, через региональную лизинговую компанию будет направлено 70 млн рублей на компенсацию затрат на лизинг оборудования, транспортных средств и спецтехники.

Напомним, в 2019 году за счёт указанных инструментов напрямую инвестировано в экономику области более 720 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области разработают индивидуальный план инвестиционного развития, который коснётся всех основных отраслей экономики региона. Ключевые показатели по работе с инвесторами будут установлены для всех министерств.

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