Кулунда, , 13:58 — REGNUM Женщины Кулундинского района Алтайского края теперь тоже будут вынуждены ездить в Барнаул, чтобы родить. Как сообщает «Вести-Алтай», родильное отделение местной больницы закрыли на ремонт, а месяц назад выяснилось, что, скорее всего, — навсегда.

По словам главного врача Кулундинской районной больницы Александра Михайлыка, в обычной районной больнице принимают роды первого уровня — физиологические, их, по статистике, чуть больше 15%. Именно поэтому такие роддома обречены:

«В этом году у нас всего произошло 16 родов. У нас останется два койко-места».

Но сами роженицы говорят и о другом «ноу-хау»: в центре «ДАР» сходу ставят патологии и высокий риск осложнений, при которых рожать нужно исключительно в «ДАРе». А эти патологии позже, при обследовании в других медицинских заведениях, не подтверждаются.

И ещё: чтобы добраться в ДАР из Кулунды требуется немало времени и денег. «Каждая поездка в Барнаул нам обходилась порядка 6 тысяч. Потому что одна не поедешь. Надо брать мужа, это же сумки, да? Беременным нельзя поднимать ничего тяжёлого. Поэтому ездили семьёй и с маленьким ребёнком», — поясняет жительница Кулунды Танзиля Голосова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР» (Дети. Алтай. Россия) стал самым крупным из 32 подобных учреждений, построенных в рамках реализации государственной Программы развития перинатальных центров в России, инициированной Президентом страны Владимиром Путиным.

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В октябре 2019 г. при аналогичных, как в Кулунде, обстоятельствах закрыли родильный дом в Новоалтайске. Данное медицинское учреждение обслуживало не только горожанок, но и рожениц из близлежащих районов — Первомайского, Косихинского, Тальменского, а это 250 тысяч населения. Теперь, после «оптимизации», пациенток будут возить в ДАР, за 20 километров.

Заслуженный врач России, отличник здравоохранения и хирург высшей категории Александр Шихов, десять лет отработавший главным врачом Центральной городской больницы Новоалтайска, заявил, что губернатора Алтайского края Виктора Томенко неправильно информировали по поводу статуса данного медицинского учреждения и что закрытие роддома может привести к непредсказуемым последствиям.

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Ещё ранее родильные отделения закрыли в Усть-Пристани, Усть-Калманке, Панкрушихе.