Брюссель, , 13:55 — REGNUM Европейская комиссия утвердила выделение €3 млрд 200 млн странам содружества на исследование инноваций в области аккумуляторных технологий, об этом 9 декабря сообщает Reuters.

По данным журналистов, поддержку получат семь стран Евросоюза — Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Польша, Швеция.

«Производство аккумуляторов в Европе представляет стратегический интерес для нашего общества и нашей экономики с точки зрения чистой энергетики и создания рабочих мест», — заявила Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер в комментарии изданию.

Планируется, что инвестиции должны быть осуществлены в полном объеме к 2031 году, также ожидается получение €5 млрд частных вложений.

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