Ульяновск, , 13:51 — REGNUM В Ульяновской области планируют нарастить инвестиционные вложения за счёт внедрения новых механизмов. В их числе — разработка индивидуального плана инвестиционного развития. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём инвестиционном послании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, выступая в рамках бизнес-форума «Деловой климат в России».

По словам главы региона, одним из новых инструментов с 2020 года будет индивидуальный план инвестиционного развития области до 2024 года. Будут установлены цели для каждой отрасли экономики, ключевые показатели по работе с инвесторами будут установлены для всех министерств.

«Мы не только определяем цель, но и говорим, какие изменения в правовом поле позволят ее достичь и в какие сроки они произойдут», — сказал Сергей Морозов, отметив, что для достижения показателей будет скорректирована нормативно-правовая база.

Было отмечено, что в целом это позволит повысить эффективность деятельности отраслевых органов власти и «ответственность конкретных должностных лиц».

Губернатор поставил задачу роста ежегодного объёма инвестиций «не менее 5,1%», при этом доля инвестиций в ВРП должна держаться на уровне не менее 28−30%. Морозов напомнил, что «в 2012—2014 годах мы уже достигали такой планки».