Сеул, , 13:54 — REGNUM В 2019 году Южная Корея достигла целевого показателя прямых иностранных инвестиций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 2 декабря объем инвестиций в страну оценивался в $20,3 млрд.

Известно, что Южная Корея достигает целевого показателя на протяжении пяти лет подряд.

Специалисты отмечают, что в первой половине года в стране фиксировали снижение показателя, однако во втором полугодии — увеличение. Кроме того, в четвертом квартале 2019 года благодаря ряду проектов план по достижению 20 млрд прямых инвестиций удалось выполнить досрочно.

«Несмотря на сложные экономические условия рынок Южной Кореи продолжает сохранять свою привлекательность для иностранных инвесторов», — отметили в министерстве торговли, промышленности и энергетики страны.

Как сообщили в министерстве, в начале 2020 года власти Южной Кореи планируют провести ряд встреч с представителями иностранных компаний и организаций для стимулирования притока средств в страну.