Санкт-Петербург, 9 декабря 2019, 13:46 — REGNUM Призыв Кирилла Кабанова эмоционально понятен, но практическая реализация его предложения привела бы к не слишком приятным последствиям, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 9 декабря, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя инициативу главы Национального антикоррупционного комитета.
Как сообщалось ранее, Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене и наказывать за это преступление тюремным сроком от 10 до 25 лет. Коррупция угрожает экономике и национальной безопасности, является «раздражающим внутриполитическим фактором», отметил Кабанов.