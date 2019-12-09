Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Призыв Кирилла Кабанова эмоционально понятен, но практическая реализация его предложения привела бы к не слишком приятным последствиям, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 9 декабря, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя инициативу главы Национального антикоррупционного комитета.

Как сообщалось ранее, Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене и наказывать за это преступление тюремным сроком от 10 до 25 лет. Коррупция угрожает экономике и национальной безопасности, является «раздражающим внутриполитическим фактором», отметил Кабанов.

«Эмоционально этот призыв вполне понятен. Но если мы реально введем такие правила, то мы рискуем очень быстро остаться без целых секторов экономики. К примеру, без дорожной инспекции. Бороться с проблемой такими мерами — все равно что вырубать виноградники ради борьбы с алкоголизмом.

Проблема коррупции носит системный характер и простыми запретами не решается. Требуется политическая конкуренция в стране, а также модернизация и исправление системы полиции. Если в домах наших полковников находят миллиарды рублей, можно представить, насколько гнила система под такими руководителями», — отметил Сергей Фёдоров.