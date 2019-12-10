10 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Новые достижения – это всегда и новые вызовы. После запуска сразу 66 новых станций наземного метро встал ребром вопрос, как справиться с мощным пассажиропотоком. На помощь пришли скоростные электропоезда «Ласточка»

Александр Льговский, , 09:14 — REGNUM МЦД — московская сенсация

Электропоезда «Ласточка» JaReD

Москва потому и занимает первые позиции в мировых рейтингах городов с лучшей транспортной системой (к слову, в мировом рейтинге городского транспорта наша столица — на 4-м месте), что городская власть постоянно «поднимает планку» в деле развития городского транспорта.

Строятся и открываются новые станции московского метро, идет работа по совершенствованию Московского центрального кольца (МЦК), а запуск двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) вызвал просто бурю в СМИ.

Но ввод наземного метро обнажил такую проблему, как использование разных модификаций поездов на разных линиях. В частности, на новых линиях сейчас ходят «Иволги» и старые пригородные электрички, а также «Ласточки», хорошо себя зарекомендовавшие среди пассажиров.

Электропоезда «Иволга» Ximaera

Кстати, это тот случай, когда конкуренция между разными моделями поездов работает на интересы самих пассажиров. Ведь москвичи и гости столицы могут на личном опыте проверить, каковы «Ласточки» и другие поезда в деле, сделать выводы, какие плюсы и минусы имеет каждая модель. Конкуренция — это еще и стимул для самих производителей работать над улучшением своих вагонов и локомотивов.

По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров и эксперта «Сильной России» Ильи Зотова, практика показывает, что «востребованность проекта гораздо больше, чем количество поездов, работающих на линии».

Иначе, поясняет Зотов, если бы работали только «Иволги», пропускная способность была бы низкой — и пассажирам пришлось бы дольше ждать поезда на перроне. «Поэтому на линии необходимо больше подвижного состава. Это, в настоящий момент, можно сделать только за счет «Ласточек», — делает вывод он.

«Ласточки» в помощь пассажирам

Получается, что в нынешней ситуации именно «Ласточки» помогают МЦД справиться с мощным пассажиропотоком.

По оценке Ильи Зотова, «Ласточка» — поезда того же уровня, что и «Иволга». Что касается пригородных электричек, которые используются на МЦД, то понятное дело, что технические характеристики «Ласточки» гораздо выше. Получается, что если руководствоваться интересами пассажиров, то «Ласточки» нужно пускать не только по МЦК, но и на МЦД.

В вагоне электропоезда «Ласточка» JaReD

Причем, как рассказал Илья Зотов одному из СМИ, на линиях МЦД в ближайшем будущем нужно провести замену всех старых электричек, которые пока еще курсируют. Тем более что, как поясняет эксперт, технически «Ласточки» для этого подходят. «Технически возможно использование «Ласточек» в работе Московских центральных диаметров. В зимнее время, например, это нормальная опция», — уверен Зотов.

Здесь стоит напомнить, что каждая электричка, которая входит в зону МЦД, считается поездом МЦД, это не распространяется только на экспрессы, где свой контроль. Например, по маршруту «Одинцово — Окружная» (это МЦД-1) в рамках МЦД ходят «Аэроэкспрессы». Об этом напоминает официальный аккаунт МЦД в Twitter.

По словам директора Транспортной ассоциации Московской агломерации (ТАМА) и эксперта «Сильной России» Норайра Блудяна, нет никаких принципиальных проблем из-за того, что вместе с «Иволгами» по МЦД будут ходить «Ласточки», тут надо просто спланировать перевозки.

Об этом свидетельствуют и объективные выводы по работе МЦД. Например, скоростные «Ласточки» из 10 вагонов запустили, чтобы увеличить пропускную способность на линии «Подольск — Нахабино» на МЦД.

Научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Егор Мулеев поясняет, что «Ласточки» изначально разрабатывали для пригородного сообщения, поэтому проблем с их работой на МЦД быть не может. Тем более что на МЦК они себя проявили прекрасно.

Участок МЦД Ant227

Год 2021 — поезда без машиниста

РЖД как оператор движения на МЦК старается решать все транспортные задачи в режиме онлайн. Например, как только в РЖД заметили, что в часы пик поезда не справляются, интервал прихода «Ласточек» сразу сократили до 4 минут. Плюс ко всему «Ласточки» могут похвастаться тем, что при их производстве применяют самые новые технологии. К примеру, в 2021 году в планах пустить состав без машиниста — при этом «Ласточка» будет оборудована машинным зрением и сможет работать на автопилоте.

Начальник управления внутренних коммуникаций Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС) Юрий Турецкий рассказывает, что опытный образец «Ласточки» с системой автоведения показывали руководителям РЖД на выставке «ЭКСПО 1520» в Щербинке в августе этого года. А заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов после тестовой поездки на «Ласточке» назвал новую модель действительно технологическим шагом в будущее.

Родина «Ласточек» — это завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме на Урале. При этом доля отечественных комплектующих и работ составляет более 80%. Новую «Ласточку», способную работать без машиниста и на автопилоте, тоже массово будут выпускать российские производители.

Председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в связи с этим сообщает, что здесь РЖД опережает иностранных конкурентов на год. «Хочу сказать спасибо всем разработчикам: мы здесь применяем только российские системы», — сообщает Белозеров о нюансах производства «Ласточек».