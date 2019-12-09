Севастополь, 9 декабря 2019, 13:43 — REGNUM Власти Севастополе договариваются с руководством торговых сетей о трудоустройстве работников нелегального торгового центра. Об этом на совещании в правительстве города сообщил вице-губернатор Владимир Базаров.
Как сообщало ИА REGNUM, севастопольский торговый центр, расположенный в районе 5 км Балаклавского шоссе, два года работает в здании, которое не введено в эксплуатацию. Местные чиновники собираются отключить его от коммуникаций.
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