Севастополь, , 13:43 — REGNUM Власти Севастополе договариваются с руководством торговых сетей о трудоустройстве работников нелегального торгового центра. Об этом на совещании в правительстве города сообщил вице-губернатор Владимир Базаров.

«Общее количество сотрудников, работающих в этом здании — 42 человека. По вопросам их трудоустройства уже проведены беседы с руководством торговых сетей, представленных в городе… Дали три дня, сегодня срок закончился», — отметил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, севастопольский торговый центр, расположенный в районе 5 км Балаклавского шоссе, два года работает в здании, которое не введено в эксплуатацию. Местные чиновники собираются отключить его от коммуникаций.

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