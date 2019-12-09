Севастополь, , 13:41 — REGNUM Севастопольский торговый центр, расположенный в районе 5 км Балаклавского шоссе, два года работает в здании, которое не введено в эксплуатацию. Об этом на совещании в правительстве города сообщил вице-губернатор Алексей Парикин.

«Этот центр должен завершить работу в ближайшее время — здание не введено в эксплуатацию, но функционирует уже два года. Помимо этого, в нём находятся семь организаций, которые торгуют мебелью, одеждой, продуктами питания, золотом, детскими игрушками, посудой. Как только предприниматели съедут, мы готовы отключить свет и воду», — отметил чиновник.

По его словам, правообладателем объекта является предприниматель, который зарегистрирован в налоговой службе Симферополя.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Симферополе демонтировали здание торгового центра «Куб» на площади им. Куйбышева. Власти Крыма обещают разбить в этом месте сквер.

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