Севастополь, 9 декабря 2019, 13:41 — REGNUM Севастопольский торговый центр, расположенный в районе 5 км Балаклавского шоссе, два года работает в здании, которое не введено в эксплуатацию. Об этом на совещании в правительстве города сообщил вице-губернатор Алексей Парикин.
По его словам, правообладателем объекта является предприниматель, который зарегистрирован в налоговой службе Симферополя.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Симферополе демонтировали здание торгового центра «Куб» на площади им. Куйбышева. Власти Крыма обещают разбить в этом месте сквер.
По теме: Вместо незаконного ТЦ Симферополю обещают клумбы с цветами